مصر.. عالم أزهري يشيد بالإسرائيلية غولدا مائير ويضرب بها المثل

أشاد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر برئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير، وضرب بها المثل في عمل المرأة.

إقرأ المزيد

وأوضح كريمة خلال تصريحات متلفزة أنه لا مانع من عمل المرأة وهناك قصص نبوية كثيرة، وآيات من كتاب الله توضح عمل المرأة.

وأضاف أنه في عهد الفاروق عمر بن الخطاب، تم تعيين سيدة لمراقبة الموازين والأسعار بالأسواق، فهذه السيدة كانت مثل مراقب التموين.

ولفت أحمد كريمة إلى أن هناك امرأة صهيونية في عام 1967 هزمت الشوارب، موضحا أنه يقصد رئيسة وزراء إسرائيل غولدا مائير.

وأشار كريمة إلى أنه يطالب بعدم ترويج الشائعات، وأن يكون هناك متخصصون لتوعية المواطنين بدلا من خلق مشكلات بين الأسر، فالمرأة نجحت في العمل.

وأضاف أن هناك قاعدة في الفقه الإسلامي، تقول: ما لم يرد حذر من الشارع فالأمر على الإباحة، حيث لا مانع حيث لا مانع.

ولفت إلى أنه في سورة القصص عندما ذهب سيدنا موسى عليه السلام وجد بنات العبد الصالح تسقي الغنم، والقصة معروفة للجميع، وهذا دليل على عمل المرأة.

وتابع: في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت هناك امرأة صحابي جليل ذهبت لسوق المدينة لتعمل، وكان هناك يهودي عمل معها مشكلة لكي تنكشف ملابسها بالسوق وهذا دليل آخر على جواز عمل المرأة.

المصدر: القاهرة 24