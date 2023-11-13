بنغلاديش: حان الوقت لمقاطعة إسرائيل ومنتجاتها من قبل جميع الدول

قال وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن إن الوقت قد حان لمقاطعة إسرائيل ومنتجاتها من قبل جميع الأمم والأديان، وخاصة الأمة الإسلامية وأهل الشرف والكرامة الإنسانية.

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وأضاف عبد المؤمن خلال كلمة ألقاها في القمة العربية والإسلامية في الرياض: "هذه المذبحة يجب أن تتوقف وإلى الأبد" .

وأشار إلى أن "الوضع في غزة ليس فقط مثالا كلاسيكيا للتطهير العرقي، بل هو أيضا إبادة جماعية من قبل قوة دولة يساعدها زعماء العالم الحر وأنصار حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وكافة القيم الأخلاقية والمعنوية".

ودعا إلى "محاسبة القيادات الإسرائيلية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، مضيفا أن قتل المدنيين الأبرياء وتطهير المناطق بالوسائل البربرية، خلق بيئة من الرعب.

وأضاف: "مثل هذه الأفعال يجب أن يعاقب عليها حتى ينتهي الصراع الدائر في غزة إلى الأبد، ويجب إطلاق سراح جميع الأسرى حتى يتمكن الناس من العيش بسلام في أراضيهم".

وقال: "في الواقع هي عقاب همجي وجماعي وقتل مجموعة من الأسرى من الرجال والنساء الأبرياء وخاصة الأطفال الذين لا يمكن أن يكونوا مقاتلين".

وأضاف: "بنغلاديش تدعم وتقف بقوة إلى جانب حق إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة والاستقلال"، مشيرا إلى أن بلاده دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية ضد فلسطين.

وتابع: "تدمر المدن والبلدات وآمال وتطلعات الأمة، وتحرم شعبا محتلا من حقوقه في الغذاء والمأوى والمياه والأدوية الأساسية والوقود والكهرباء، وبالطبع الحياة الكريمة".

وفي وقت سابق، دعا نشطاء إندونيسيون إلى مقاطعة ما يصفونها بالمنتجات الداعمة لإسرائيل، في بادرة إنسانية للضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية في غزة.

وتشمل الشركات المدرجة في القائمة السوداء والتي لها علاقات مزعومة بإسرائيل، علامات تجارية بارزة مثل كوكا كولا وستاربكس وماكدونالدز وكنتاكي ونستله وIBM.

وفي تركيا، قام البرلمان بإزالة منتجات كوكا كولا ونستليه من مطاعمه بسبب دعمها المزعوم لإسرائيل.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، غارات إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر 11 ألف شخص، وإصابة أكثر من 27 ألف، فيما قُتل في إسرائيل أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: "bssnews"