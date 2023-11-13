مراسلنا: غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة خان يونس ومخيم النصيرات في قطاع غزة (فيديو)

أفاد مراسلنا بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين قبل قليل جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في حي التفاح، ومسجدا في حي الصبر بمدينة غزة.

إقرأ المزيد

وقال مراسلنا اليوم الاثنين، إن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية شنت غارات عنيفة ومكثفة على مخيم النصيرات وسط القطاع، كما أطلقت قذائف مدفعية على محيط منطقة زمو شمال مدينة غزة.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على خان يونس، حيث تم استهداف مصنع غسان أبو دقة للبلوك، ومقبرة بني سهيلا المجاورة شرقي المدينة. كما شن غارات قرب مدينة حمد، ودمر مركز الشرطة التابع لها بعد استهدافه بالقصف.

وأكد مراسلنا أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت قنابل فسفورية في محيط مستشفى القدس، واعتقل 20 فلسطينيا من غزة، ونقلهم للتحقيق.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، غارات إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11100 فلسطيني، 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف فلسطيني آخر، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" (عملية طوفان الأقصى) أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: RT