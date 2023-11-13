إسرائيل تبيع فنلندا "مقلاع داود"

أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الإسرائيلية بتوقيع "اتفاقية تاريخية" بشأن بيع منظومة الدفاع الجوي "مقلاع داود" لفنلندا مقابل 317 مليون يورو.

وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية أن الأمين العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أيال زامر وقّع اتفاقية بيع "مقلاع داود" لفنلندا. وتقّدر قيمة الصفقة بـ317 مليون يورو.

وقد أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بمشاركة السفيرة الفنلندية نينا نوردسترم.

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جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أفادت، في 2 أغسطس، بأن الولايات المتحدة قد وافقت على بيع منظومة الدفاع الجوي "مقلاع داود" التي تم تطويرها في إسرائيل من قبل شركة Rafael الإسرائيلية بالتعاون مع متخصصين أمريكيين. وأشارت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع آنذاك إلى أن نسخة من "مقلاع داود" تصدّر إلى فنلندا، سيتم تطويرها بمشاركة متخصصين فنلنديين، وسيتم تكييفها لاحقا مع نظام قيادة القوات الفنلندية.

وقالت الخدمة الصحفية، إن منظومة "مقلاع داود" قد استعرضت فاعلية عالية في العمليات العسكرية ضد حركة "حماس". وأضافت إلى أن رئيس شركة Rafael الإسرائيلية أيوب هار-إيفن ورئيس إدارة الدراسات الدفاعية لدى وزارة الدفاع الإسرائيلية دانئيل غولد ورئيس مؤسسة الدرع الصاروخية الإسرائيلية موشي باتل، حضروا حفل توقيع صفقة بيع "مقلاع داود" لفنلندا.

يذكر أن منظومة "مقلاع داود" مخصصة لاعتراض الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، وتعمل على الدفاع عن الأجواء الإسرائيلية إلى جانب منظومة "القبة الحديدية" المخصصة لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى، ومنظومة الدفاع الجوي "خاتس (السهم) المخصصة لإصابة الصواريخ الباليستية البعيدة المدى. وأن منظومة "مقلاع داود" قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية والقذائف الكبيرة الحجم التي تُقذف بسرعة لا تزيد 1500 متر/ثانية على مسافة 300 كيلومتر.

المصدر: تاس