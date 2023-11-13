بالفيديو.. مجمع الشفاء يعاني كارثة إنسانية ونحو 100 جثة تركت لتتحلل في ساحته

قال مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش، إن مجمع الشفاء الطبي عاجز عن دفن نحو 100 جثة تكدست في ساحة المشفى وتركت لتتحل هناك.

وأشار إلى أن 36 من الأطفال الخدج في مجمع الشفاء يعانون من مضاعفات صحية خطيرة، إلى جانب اجز نحو 200 عائلة في محيط مستشفى الشفاء من التحرك نحو منازلها.

وأكد أن الدبابات الإسرائيلية والقناصة يحاصرون مجمع الشفاء.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أنها فقدت التواصل مع طواقمها الذين يتواجدون في مجمع الشفاء الطبي غرب قطاع غزة، وسط اشتباكات وقصف عنيف يدور حوله.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، فقدان الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مستشفى الشفاء في غزة.

وأكدت أنه "مع استمرار ظهور تقارير مروعة عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة، فإننا نفترض أن من نتعامل معهم هناك انضموا إلى عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من المنطقة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف لقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

المصدر: RT