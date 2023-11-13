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المجموعة الثانية من الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة تتجه إلى القاهرة

أخبار العالم العربي

المجموعة الثانية من الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة تتجه إلى القاهرة
Globallookpress Khaled Omar/XinHua
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أكدت وزارة الطوارئ الروسية أن المجموعة الثانية من المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، تتوجه إلى القاهرة بعد عبورها معبر رفح يوم الاثنين.

وقال المكتب الصحافي لوزارة الطوارئ، إن "99 مواطنا، بمن فيهم 43 طفلا، توجهوا على متن حافلات من معبر رفح إلى القاهرة".

وأضاف أن مقر العمليات مستعد لاستقبالهم، وسيتم تقديم كافة المساعدات اللازمة للمواطنين.

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وأشارت الوزارة الروسية إلى أن المواطنين الذين تم إجلاؤهم من غزة، يرافقهم الأطباء والخبراء النفسيون.

ومن المتوقع نقل المواطنين إلى موسكو، يوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة لوزارة الطوارئ الروسية.

وبلغ إجمالي عدد المواطنين الروس الذين عبروا معبر رفح خلال يومين 169 مواطنا.

المصدر: تاس

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