وصول وفد أمريكي إلى القاهرة لبحث التهدئة في غزة والإفراج عن المحتجزين

أفاد مراسل RT في مصر بوصول وفد أمريكي إلى القاهرة لبحث سبل التهدئة في قطاع غزة، و الإفراج عن المحتجزين.

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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد التقى الثلاثاء الماضي بمدير الـCIA، وأكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي بأن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد.

المصدر: RT