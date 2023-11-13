إعلام إسرائيلي ينشر فيديو لإصابة "منزل كرفان" في الجليل الغربي بشكل مباشر (فيديو)

نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين مقطع فيديو يوثق إصابة "منزل كرفان" في الجليل الغربي شمالي إسرائيل أمس الأحد.

ونشرت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو يظهر "صاروخا أصاب مبنى في الجليل الغربي (شمال إسرائيل) أمس"ـ لافتا إلى أنه "في التوثيق، يمكن رؤية رجل يتحرك قبل أن يضرب الصاروخ المكان الذي كان يقف فيه".

هذا وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن "المواطن الإسرائيلي شالوم عبودي قتل يوم الأحد بصواريخ مضادة للدبابات أطلقها حزب الله على شمال إسرائيل"، مشيرة إلى أن القتيل كان موظفا في شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت اليوم الاثنين، مواقع عسكرية لحزب الله في أعقاب وابل من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات وقذائف الهاون التي تم إطلاقها على الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود الشمالية".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني أمس الأحد استهداف ثكنة إسرائيلية وتجمعات للجنود جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

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وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

المصدر: RT