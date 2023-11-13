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مئات اليهود الأمريكيين يتظاهرون في شيكاغو للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

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مئات اليهود الأمريكيين يتظاهرون في شيكاغو للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
Sputnik
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تظاهر مئات اليهود الأمريكيين في ولاية شيكاغو للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وحل القضية الفلسطينية.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر المتظاهرين اليهود وهم يرددون: "يخبرنا الدين اليهودي أن إنقاذ حياة إنسان واحد يساوي إنقاذ عالم بأكمله".

وفي وقت سابق، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شخصين بعد إطلاق النار ورش فلفل على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين نظموا مسيرتهم بالقرب من فعالية تضامن مع إسرائيل بالقرب من شيكاغو الأمريكية.

وحسب وسائل الإعلام المحلية فإن رجلا دهس بسيارته المغطاة بالأعلام الإسرائيلية مجموعة من المتظاهرين وخرج منها وأطلق رصاصة قبل إلقاء القبض عليه. كما قام رجل آخر كان يخرج من قاعة إقامة الفعالية التضامنية مع إسرائيل وهو يرتدي العلم الإسرائيلي برش رذاذ الفلفل على الحشود من المتظاهرين قبل اعتقاله.

 

 

المصدر: RT

 

 

  

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