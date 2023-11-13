رئيس الأركان الإسرائيلي: إننا نستعد بقوة لخطط عمل على الجبهة الشمالية

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الاثنين، في تقييمه للوضع في القيادة الشمالية "إننا نستعد بقوة لخطط عمل على الجبهة الشمالية ومهمتنا هي تحقيق الأمن".

وأضاف هاليفي: "لن يتم ترك الوضع الأمني بحيث لا يشعر سكان الشمال بالأمان للعودة إلى منازلهم".

وفي إطار تقييم الوضع، وافق هاليفي على خطط الدفاع والهجوم للاستمرار، وافترض جاهزية وتقييمات عالية لجميع القوى.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT