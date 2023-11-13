فنادق أرجنتينية تلغي حجوزات الفنان البريطاني روجر ووترز بسبب انتقاداته لإسرائيل

أفادت صحيفة Página 12 بأنه تم إلغاء حجوزات للفنان الإنجليزي روجر ووترز، من قبل فندقين في العاصمة الإرجنتينية بوينس آيرس، بسبب موقفه المنتقد لإسرائيل بشأن الوضع الراهن في قطاع غزة.

وقال ووترز، الموجود في أمريكا الجنوبية كجزء من جولة عالمية، لصحيفة Página 12 ومقرها بوينس آيرس إن حجوزاته في فنادق "فاينا" و"ألفير بالاس" قد ألغيت بحجة "إعادة تصميم الغرف".

Cancelaron las reservas de hotel de Roger Waters: el músico denuncia "un lobby israelí" https://t.co/CFPYlclxXq — Página|12 (@pagina12) November 11, 2023

Argentina: Dónde está la libertad de opinión frente a la masacre del sionismo israelí en Gaza



Cancelar las reservas de hotel al músico mundialmente reconocido Roger Waters por su apoyo a Palestina es Vergonzoso #FreePalestineFromIsraelhttps://t.co/lnLqsA0t4t — Comité Int. Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos (@TheIntCom) November 13, 2023

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وأشار روجرز إلى أنه نظرا للإلغاء الذي قام به فندق "فاينا"، قام بحجز جديد لعشر غرف، للفترة ما بين 13 و22 نوفمبر، في فندق "ألفير"، والذي تم إلغاؤه أيضا بعد ساعات قليلة.

وصرح الموسيقي البريطاني الذي سيحيي حفلا في بوينس آيرس يومي 21 و22 تشرين نوفمبر، في ملعب ريفر بليت، بحسب ما نقلته صحيفة Página 12: "هذا هو اللوبي الإسرائيلي الذي يلقي بكل ثقله. إنه أمر مثير للشفقة".

ورفضت الفنادق الإدلاء بتصريحات في هذا الشأن.

ودأب ووترز على الإدلاء بتصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به، حيث طالب "بوقف الإبادة الجماعية في غزة"، كما أظهر دعمه لفلسطين خلال عروضه الموسيقية.

المصدر: RT