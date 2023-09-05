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استطلاع للرأي يظهر تراجع شعبية الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في ألمانيا

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استطلاع للرأي يظهر تراجع شعبية الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في ألمانيا
AP
المستشار الألماني أولاف شولتس
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أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة Forsa لصالح قناتي NTV وRTL تراجع شعبية الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني SPD الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس بنسبة 16%.

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ووفقا للاستطلاع، وصلت شعبية الحزب إلى أدنى مستوى لها منذ الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، كما انخفض تصنيف الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 1% خلال الأسبوع الماضي وحده.

وبين الاستطلاع أن كتلة المعارضة الألمانية المحافظة والمكونة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي CDU/CSU لا تزال تحتفظ بالمركز الأول بنسبة 27%، فيما احتل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المركز الثاني بنسبة تصويت لصالحه بلغت 21%.

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ويأتي بعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي شركاؤه في الائتلاف الحاكم حزب الخضر بنسبة تأييد بلغت 14%، وحزب الديمقراطيين الأحرار بنسبة تأييد بلغت 7%، بينما يحظى حزب اليسار بدعم 4% من المستطلعة آراؤهم، وبهذه النتيجة لن يدخل البرلمان لو أجريت الانتخابات الفيدرالية الآن.

وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 29 أغسطس - 4 سبتمبر وشمل 2506 أشخاص.

 

 المصدر: نوفوستي 

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