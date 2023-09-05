استطلاع للرأي يظهر تراجع شعبية الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في ألمانيا
أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة Forsa لصالح قناتي NTV وRTL تراجع شعبية الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني SPD الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس بنسبة 16%.
ووفقا للاستطلاع، وصلت شعبية الحزب إلى أدنى مستوى لها منذ الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، كما انخفض تصنيف الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 1% خلال الأسبوع الماضي وحده.
وبين الاستطلاع أن كتلة المعارضة الألمانية المحافظة والمكونة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي CDU/CSU لا تزال تحتفظ بالمركز الأول بنسبة 27%، فيما احتل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المركز الثاني بنسبة تصويت لصالحه بلغت 21%.
ويأتي بعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي شركاؤه في الائتلاف الحاكم حزب الخضر بنسبة تأييد بلغت 14%، وحزب الديمقراطيين الأحرار بنسبة تأييد بلغت 7%، بينما يحظى حزب اليسار بدعم 4% من المستطلعة آراؤهم، وبهذه النتيجة لن يدخل البرلمان لو أجريت الانتخابات الفيدرالية الآن.
وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 29 أغسطس - 4 سبتمبر وشمل 2506 أشخاص.
المصدر: نوفوستي