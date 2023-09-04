بمن يذكركم؟.. شولتس ينشر صورة صادمة لوجهه ويطلب التعليق

نشر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين صورة صادمة لوجهه إثر سقوطه يوم أمس خلال ممارسته رياضة الهرولة.

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وظهر شولتس في الصورة التي نشرها في صفحته على منصة "X" بعين واحدة، حيث غطى الثانية بعصابة عين سوداء اللون ليبدو كالقراصنة الذين نشاهدهم في الأفلام، وعلق: "إنني أتطلع إلى الميمات. شكرا على التمنيات الطيبة، يبدو أسوأ مما هو عليه!".

زفي وقت سابق، قال متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن شولتس "سقط خلال ممارسة رياضة الهرولة، ويعاني رضوضا في الوجه. للأسف اضطر لإلغاء مواعيده المقررة خلال النهار".

وكان يفترض أن يشارك شولتس في اجتماعات سياسية دعما لمرشحي حزبه الاشتراكي الديمقراطي، تحضيرا للانتخابات الإقليمية المقررة في مقاطعة هيسن الشهر المقبل. وغالبا ما يمارس شولتس رياضة الهرولة، وهو يقبل على ذلك منذ سنوات.

وخلال مقابلة صحفية سابق، قال المستشار الألماني: "أمارس الهرولة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، والأحد أكرس ساعة ونصف ساعة لذلك".

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

المصدر: RT+ أ ف ب