أظهرت لقطات مصورة عمل مروحية هجومية روسية من طراز "كا-52"، حيث دمرت مركبات مدرعة أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم مضاد، صباح اليوم، على محور أرتيوموفسك.

ويظهر مقطع الفيديو خروج دبابة أوكرانية من حزام الغابة، لتصاب بصاروخ موجه مضاد للدبابات من طراز "فيخر"، تليها ناقلة جند مدرعة مختبئة في نفس المكان.

وصمم النظام الصاروخي المضاد للدبابات لتسليح طائرات "سو-25 تي" و"سو-39" الهجومية والطائرات المروحية "كا-50" و"كا-52"، وكذلك القوارب والزوارق الصغيرة.

وجهز النظام لتدمير المركبات المدرعة، بما في ذلك المجهزة بالدروع التفاعلية، فضلا عن الأهداف الجوية منخفضة السرعة.

وفي وقت سابق، صرح قائد جيش السلاح المشترك الثامن الروسي في المنطقة العسكرية الجنوبية، غينادي أناشكين، بأن وحدات القوات الأوكرانية تخسر مواقعها خلال الهجوم المضاد على محور لوغانسك.

المصدر: نوفوستي