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خبير أمريكي يشكك في نجاح الجواسيس الأمريكيين في روسيا

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خبير أمريكي يشكك في نجاح الجواسيس الأمريكيين في روسيا
Sputnik
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شكك ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر في فعالية نشاط استخبارات بلاده في روسيا، رغم مزاعمها "بتحقيق اختراقات متكررة" لصفوف الخصم الروسي.

وأشار ريتر، خلال مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر على موقع يوتيوب، إلى أن مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) بيرنز يعلم جيدا أن الروس يعرفون الكثير عن الجواسيس الأمريكيين.

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وأضاف الخبير: "في الوقت الحالي، فقدت الولايات المتحدة جميع العملاء، والحديث ليس فقط عن الذين كانوا في روسيا. المقصود كذلك جواسيس الولايات المتحدة في إيران والصين. حدث كل هذا لأنه تم فضحهم ".

وشدد الضابط الأمريكي السابق، على أن بلاده  فقدت جواسيسها قبل عامين، والآن يريد رئيس وكالة المخابرات المركزية إقناع الجمهور بوجودهم.

وأشار إلى أن روسيا في الوقت الحالي، باتت منغلقة على الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى.

المصدر: mk

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