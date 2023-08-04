أنطونوف: محاولات تحميل روسيا مسؤولية أزمة الغذاء جزء من حرب المعلومات

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، يوم الخميس، إن محاولات اتهام روسيا بإثارة أزمة غذاء في العالم، جزء من حرب المعلومات التي تشن ضدها.

وأوضح أنطونوف، الذي نشرت السفارة الروسية تعليقه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "محاولات توجيه الاتهام إلى روسيا بإثارة أزمة غذاء و(استخدام الغذاء كسلاح) عنصر معروف في حرب المعلومات التي تشن ضد بلدنا".

وتأتي تصريحات السفير ردا على التصريحات المعادية لروسيا، الصادرة عن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بشأن الأمن الغذائي، حيث تكررت عشية المناقشات رفيعة المستوى في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووفقا للدبلوماسي الروسي، حتى المراقب الخارجي يدرك أن الاتحاد الروسي هو الذي يقدم مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي العالمي، حيث يعمل كمورد موثوق للمنتجات الزراعية.

وأكد أنطونوف أن "الشروع في مقارنة بين إمكانيات الصادرات الزراعية لبلدنا وأوكرانيا لا طائل من ورائه، فالحصص في الأسواق العالمية تختلف اختلافا كبيرا".

كما أكد السفير الروسي لدى واشنطن أن موسكو مستعدة لتعزيز التعاون الشامل في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والتعليم والتجارة، ما يساعد على بناء مركز مميز ومؤثر للتنمية العالمية في إفريقيا.

وخلص إلى أن "هذا النهج ببساطة، لا يتناسب مع منطق الممارسات الاستعمارية الجديدة للغرب، الذي لا يستطيع بناء علاقات متبادلة المنفعة ومتساوية مع القارة".

المصدر: RT