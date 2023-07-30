هنغاريا تتهم وزير الخارجية السلوفاكي بالكذب بشأن تصريحات حول استمرار الحرب في أوكرانيا لـ 4 سنوات

أكد سكرتير وزارة خارجية هنغاريا، تاماس مينزر، أن وزير خارجية سلوفاكيا، ميروسلاف فلاهوفسكي، يعاني من ذاكرة سيئة أو يكذب عندما يقول إن الاتحاد الأوروبي لم يبحث مدة الأزمة الأوكرانية.

وقال مينزر: "السيد الوزير فلاهوفسكي إما لديه ذاكرة قصيرة المدى سيئة، وهذا افتراض بحسن نية، أو أنه يكذب. ففي الاجتماع الأخير، بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اقتراحا بموجبه يتطلب منا إنفاق 5 مليارات يورو سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة لتمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. ولم يعترض وزير الخارجية السلوفاكي حينها على هذا الاقتراح. والسؤال هو: إذا لم تكن هناك حرب في السنوات الأربع المقبلة، فلماذا إذن نقوم بتمويل توريد الأسلحة؟".

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ورد وزير الخارجية السلوفاكي في وقت سابق على "تويتر" على تصريح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، بأن الاتحاد الأوروبي واثق من استمرار النزاع في أوكرانيا لمدة 4 سنوات على الأقل.

وأشار فلاهوفسكي إلى أنه "لا يتذكر اجتماعا واحدا" للاتحاد الأوروبي، جرى فيه الحديث حول ذلك.

المصدر: نوفوستي