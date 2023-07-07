إعلام: الصراع في أوكرانيا يشهد ظهور حقبة جديدة من حرب التكنولوجيا المتقدمة

قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية، إن الصراع في أوكرانيا شهد ظهور حقبة جديدة من حرب التكنولوجيا المتقدمة وخلصت بثلاثة استنتاجات حول مبادئ الحرب لعقود قادمة.

وبحسب المجلة فإن الصراع في أوكرانيا هو الأكبر في أوروبا منذ عام 1945. وشكل إطار مفهوم القتال لعقود قادمة. حيث يشير إلى نوع جديد من الحرب شديدة الحدة التي تجمع بين أحدث التقنيات والقتال.

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وتشير المجلة إلى ثلاثة استنتاجات وهي، الاستنتاج الأول، هو أن القتال أصبح يتميز بشفافية عالية، هذه النوعية من الشفافية المفرطة تعني أن الحروب المستقبلية ستتوقف على الاستطلاع. حيث ستكون الأولويات هي اكتشاف العدو أولا، قبل أن يكتشفك، وذلك بحجب أجهزة الاستشعار الخاصة بهم، سواء كانت طائرات بدون طيار أو أقمار صناعية وتعطيل وسائلهم في إرسال البيانات عبر ساحة المعركة، سواء من خلال الهجمات الإلكترونية أو الحرب الإلكترونية أو المتفجرات القديمة. كما سيتعين على القوات تطوير طرق جديدة للقتال، بالاعتماد على التنقل والتشتت والإخفاء والخداع.

أما الاستنتاج الثاني الذي توصل إليه محللو التقرير، فهو أنه حتى في عصر الذكاء الاصطناعي، ستظل النزاعات تنطوي على استخدام عدد كبير من الأفراد وملايين الآلات والذخائر.

في حين أشار الاستنتاج الثالث إلى أن حدود الحروب الكبرى ستصبح غير واضحة وواسعة بشكل متزايد.

المصدر: نوفوستي