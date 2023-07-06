باتروشيف: خسائر فادحة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد

قال نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، إن الهجوم الأوكراني تسبب بخسائر فادحة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في الأرواح والعتاد.

وقال باتروشيف، متحدثا في مدينة كراسنودار الروسية، في اجتماع بشأن ضمان الأمن القومي في المقاطعات الفيدرالية الجنوبية: "واشنطن وبلدان كتلة حلف شمال الأطلسي غير مبالية بمصير أوكرانيا والشعب الأوكراني. وهكذا، أدى الهجوم الأوكراني الذي تم الإعلان عنه بشكل نشط وشنّ بالفعل إلى خسائر فادحة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في الأرواح والمعدات".

في سياق متصل لفت باتروشيف إلى أن الناتو بقيادة الولايات المتحدة يخطط وينسق لعمليات عسكرية ضد القوات المسلحة الروسية.

وأضاف باتروشيف: "نتيجة للانقلاب الدموي الذي نظمته الولايات المتحدة وأتباعها، استولى النازيون الجدد على السلطة في أوكرانيا. وسعيا وراء أهدافهم الأنانية، تشن الولايات المتحدة حربا غير معلنة ضد روسيا، عبر أراضي (أوكرانيا) وشعبها".

وتابع قائلا: "اليوم، تواصل دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، تمويل النظام الإرهابي في أوكرانيا، وضخه بالأسلحة، وتوفير المعلومات الاستخباراتية، وتدريب القوات المسلحة الأوكرانية، وتخطيط وتنسيق العمليات العسكرية ضد الجيش الروسي".

المصدر: نوفوستي