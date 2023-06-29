ذكر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، أن سلطات كييف ستحتاج لـ117 عاما لاستعادة السيطرة على الأراضي التي خسرتها، إذا واصلت القتال بهذه الوتيرة.

وكتب هيرش على منصة Substack، مستندا لمعلومات حصل عليها من مسؤول مطلع: "قيل لي إن القوات الأوكرانية لم تتمكن على مدى الأيام العشرة الماضية من اختراق أي دفاعات روسية مهمة. وكل ما تمكنت من استعادته لا يتجاوز ميلين مربعين من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا".

وذكر هيرش أن القوات الأوكرانية سيطرت فقط على 44 ميلا مربعا (حوالي 114 كيلومترا مربعا) من الأراضي خلال الأسبوعين الأولين من الهجوم، مع العلم أن معظمها مساحات مفتوحة.

وبدأ الهجوم المضاد، الذي روجت له سلطات كييف طويلا، في 4 يونيو في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، لكن الزخم الأكبر للهجوم تركز باتجاه زابوروجيه.

وكتبت العديد من وسائل الإعلام أن العسكريين الأوكرانيين أصيبوا بخيبة أمل بسبب توقعاتهم الخاطئة، حيث زجت كييف بوحدات قتالية تم تدريبها على أيدي متخصصين في الناتو وتم تسليحهم بمعدات غربية.

من جهته، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن قوات كييف لم تنجح في أي جبهة من جبهات القتال وتكبدت خسائر فادحة بتدمير المئات من القطع الحربية.

وخسرت كييف منذ بداية الهجوم حتى 27 يونيو، بحسب الرئيس بوتين، 259 دبابة و780 عربة مدرعة من بينها 41 دبابة و102 عربة مدرعة، خسرتها في جبهة أوريكوفسكي وحدها خلال الأسبوع الماضي فقط.

المصدر: ريا نوفوستي.