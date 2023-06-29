المدفعية الروسية تدمر معاقل محصنة للقوات الأوكرانية

قال فاديم أستافيف رئيس المركز الصحفي لمجموعة "جنوب" بالجيش الروسي، إن مدفعية هذه المجموعة دمرت معاقل محصنة وكذلك 3 أطقم هاون من عيار 120 مم، تابعة للواءين بالقوات الأوكرانية.

وأضاف الضابط في حديث لمراسل "نوفوستي": "دمرت مدفعية مجموعة جنوب بالجيش الروسي، معاقل محصنة تابعة لواء الاقتحام المستقل الأوكراني الثالث بالقرب من قرية كالينوفكا، واللواء الآلي رقم 110 بالقوات الأوكرانية في أفدييفكا. وخلال تبادل القصف المدفعي على مارينكا، دمر رجال مدفعية المجموعة، 3 طواقم لمدافع هاون معادية".

وفي ذات الوقت، دكت منظومة قاذفات اللهب الثقيلة من طراز "الشمس الحارقة" التابعة للمجموعة، موقعا لتجمع قوات العدو في منطقة مالايا كالينوفكا وكبدته خسائر فادحة.

المصدر: نوفوستي