أشار موقع inosmi.ru إلى أنه رغم تأكيد بولندا أنها كانت ستتخلى عن الغاز الروسي حتى نهاية 2022، إلا أنها حصلت من روسيا خلال 2023 على أكثر من نصف الغاز المسال الذي استوردته.

وبحسب موقع "inosmi.ru" فمنذ أكثر من عام، أعلن رئيس الوزراء رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي أن البلاد ستتوقف تماما عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول نهاية عام 2022. وفي الوقت نفسه، لا تزال هذه المادة الخام تتدفق عبر فيستولا في مجرى واسع.

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كما أثبتت الحكومة عدم فعاليتها في محاولة إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على الغاز الطبيعي المسال.

ويقول الموقع إن بولندا لم تتوقف عن شراء الغاز المسال، حيث تعتمد معظم واردات هذا الوقود على الإمدادات من روسيا. ووفقا لآخر الأرقام التي قدمها للموقع بارتوش كوياتكوفسكي، مدير المنظمة البولندية للغاز المسال، بلغت مشتريات الغاز من روسيا 50.8٪ من إجمالي الواردات، في الربع الأول من عام 2023.

ووفقا لـ Eurostat ومنتدى الطاقة لعام 2022، اشترت بولندا ما قيمته 710 مليون يورو من الغاز الطبيعي المسال من الروس (كانت حصة الغاز الروسي في الواردات إلى بولندا 47.1٪ في عام 2022)، بينما باقي دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة بلغت مبلغ 417 مليون يورو.

ويستخدم الغاز المسال بشكل أساسي للسيارات في بولندا، حيث يتم إنفاق حوالي 75٪ من الموارد على الوقود.

ومن الجدير بالذكر أن بولندا هي أكبر سوق للغاز في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: inosmi.ru