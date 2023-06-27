وزارة الدفاع تعلن صد هجمات أوكرانية وتكبيد العدو 700 قتيل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي أحبط هجمات شنتها قوات كييف على عدة محاور، وكبدتها نحو 700 قتيل أمس الاثنين.

وورد في البيان الصحفي اليومي لوزارة الدفاع، أن أكثر من 400 جندي من قوات كييف تم القضاء عليهم أثناء محاولتهم الهجوم على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك.

وعلى محور جنوبي دونيتسك، بلغت خسائر العدو نحو 115 جنديا بالإضافة إلى تدمير 5 مدرعات بينها مركبة "برادلي" أمريكية الصنع.

وتمكنت القوات الروسية من القضاء على نحو 30 جنديا على محور خيرسون، والتصدي لمجموعات تخريبية كانت تجري عمليات استطلاع على محور زابوروجيه.

وفي مدينة كوبيانسك في دونيتسك، خسرت قوات كييف أكثر من 30 جنديا بالإضافة إلى عدد من العربات والآليات العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تواصل محاولاتها الفاشلة في شن هجمات مضادة لاختراق دفاعات القوات الروسية على عدد من المحاور.

المصدر: RT