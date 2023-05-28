عمدة كييف: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية

أكد عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، سماع دوي عدة انفجارات ليل الأحد في العاصمة الأوكرانية، بعد انطلاق صافرات الإنذار من الغارات الجوية.

وكتب كليتشو في قناته على "تيليغرام": "انفجارات في كييف. يتم التأكد من المعلومات". وأضاف أن نظام الدفاع الجوي يعمل في منطقة كييف.

وكانت قد أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، بسماع دوي انفجارات في بعض المناطق، ولا سيما في مقاطعتي جيتومير وسومي.

ولا تزال صافرات الإنذار من حالة تأهب جوي، تدوي في معظم مناطق أوكرانيا، بما في ذلك كييف وضواحيها.

ودوت صافرات الإنذار بمقاطعة دنيبروبيتروفسك عند الساعة 00:42، وفي ضواحي كييف عند الساعة 00:44 بالتوقيت المحلي.

ولاحقا، انطلقت صافرات إنذار التأهب الجوي بمقاطعة سومي عند الساعة 00:54 وفي جيتومير عند الساعة 01:04 وفي العاصمة كييف الساعة 01:05.

المصدر: وكالات