سماع دوي صافرات الإنذار وانفجارات في كييف وعدة مقاطعات أوكرانية

دوت صافرات الإنذار من غارات جوية في كييف ومقاطعات دنيبروبتروفسك وجيتومير وسومي وضواحي العاصمة في أوكرانيا، وفقا لبيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

ودوت صافرات الإنذار بمقاطعة دنيبروبيتروفسك عند الساعة 00:42، وفي ضواحي كييف عند الساعة 00:44 بالتوقيت المحلي.

ولاحقا، انطلقت صافرات إنذار التأهب الجوي بمقاطعة سومي عند الساعة 00:54 وفي جيتومير عند الساعة 01:04 وفي العاصمة كييف الساعة 01:05.

ووفقا للمراسلين الحربيين، سمع صوت انفجارات في منطقة كييف ناجمة غارات جوية بطائرات مسيرة انتحارية من طراز "شاهد136" تهاجم أهدافا أوكرانية.

وبحسب تقارير الإدارة العسكرية لمدينة كييف، "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في ضواحي العاصمة".

بالإضافة إلى ذلك، تعمل أنظمة الإنذار في تسع مناطق أخرى: تشيرنيغوف وجيتومير وسومي وتشيركاسي وبولتافا وكيروفوغراد ودنيبروبتروفسك وميكولايف وفينيتسا. كما دوت صافرات الإنذار أيضا في الجزء الأوكراني من مقاطعة خيرسون.

المصدر: وكالات