الخارجية الروسية: سيناقش لافروف وتشاووش أوغلو في الاجتماع المقبل بتركيا بناء محطة "أكويو"

ذكرت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، سيناقشان بناء محطة"أكويو" للطاقة النووية، وخط أنابيب السيل التركي في اجتماعهما المقبل بتركيا.

وقالت الوزارة في بيان صدر يوم الأربعاء إن "العمل المشترك في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية مثل بناء محطة أكويو للطاقة النووية وتشغيل خط أنابيب السيل التركي له دور كبير".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوزراء يعتزمون أيضا، عشية الموسم السياحي المقبل، مناقشة قضايا ضمان الأمن الشامل للروس في تركيا.

وأضافت الوزارة أن أحد مواضيع المحادثات سيكون صفقة الحبوب "بما في ذلك مساعدة الشركاء الأتراك، وتحقيق تطبيق شامل لهذه الاتفاقيات من حيث ليس فقط توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ولكن أيضا فيما يخص المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية".

كما سيناقش الطرفان الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية، ومبادئ وطرق التسوية السلمية للصراع.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيزور تركيا يومي 6 و 7 أبريل المقبل.

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المصدر: تاس