روسيا.. إعادة تسمية جامعة صداقة الشعوب باسم باتريس لومومبا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إعادة تسمية جامعة صداقة الشعوب باسم، باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال ميشوستين ردا على اقتراح رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي: "أريد إسعادك يا ليونيد، أعلم أنه منذ ساعتين تم توقيع أمر من قبل وزير العلوم والتعليم بإعادة اسم باتريس لومومبا إلى الجامعة".

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وتخرج من هذه الجامعة أكثر من 70 ألف شخص من 150 بلدا. وعدد كبير منهم أصبح رؤساء دول وحكومات ووزراء في تلك البلدان. ويدرس في الجامعة حاليا أكثر من 28 ألف طالب.

وحملت الجامعة في عهد الاتحاد السوفيتي اسم باتريس لومومبا، ولكن تم تغيير اسمها بعد انهيار الاتحاد.

المصدر: تاس