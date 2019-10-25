بعد مقابلة RT arabic.. الخارجية الروسية تدعم إحياء اسم لومومبا في إحدى أكبر الجامعات الروسية

رحب مصدر رفيع في وزارة الخارجية الروسية بالدعوة التي أطلقها نجل الثائر الكنغولي باتريس لومومبا لاستعادة اسم جامعة الصداقة بين الشعوب اسم لومومبا.

وأكد المصدر في تصريح لـRT ARABIC، أن الوزارة دعت في وقت سابق رئاسة الجامعة إلى إحياء عنوانها المعروف لدى ألوف خريجي الجامعة من مختلف قارات العام.

وأكد المصدر حرص الوزير سيرغي لافروف والوزارة على استعادة اسم القائد الوطني الإفريقي عنوانا للجامعة (الروسية).

وكان رولان لومومبا الذي شارك في أعمال القمة الروسية الإفريقية التي اختتمت في منتجع سوتشي أمس الخميس، قد ناشد في مقابلة حصرية مع برنامج "قصارى القول" الجهات الروسية المعنية إعادة الاسم التاريخي للقائد الإفريقي الوطني الذي اغتالته أجهزة الاستخبارات البلجيكية بالتنسيق مع نظريتها الأمريكية والبريطانية مطلع العام 61 من القرن الماضي.

وخلدت الدولة السوفيتية اسم لومومبا بإطلاقه على إحدى اكبر الجامعات في موسكو والتي تخرج فيها عشرات ألوف الطلبة من قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وغيرها.

وإثر انفراط عقد الاتحاد السوفيتي، ألغت إدارة الجامعة الاسم وأطلقت عليها اسم الجامعة الروسية بذريعة أن عدد الدارسين من القارة الإفريقية في معاهد الجامعة انخفض عما كان عليه في السابق.

الذريعة التي يرفضها خريجو الجامعة المنتشرون في مختلف بقاع العالم، ويفخرون بعنوانها المرتبط باسم الثائر الإفريقي الباسل.

المصدر: RT