الخارجية الروسية: الغرب لن يستطيع التدخل في التعاون بين روسيا والصين

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الغرب لن يكون قادرا على التدخل في التعاون بين روسيا والصين بحملات العلاقات العامة.

جاء ذلك في تصريحات لزاخاروفا لبرنامج "سولوفيوف لايف" مع الإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف، اليوم الخميس، حيث تابعت: "إن الغرب لن يكون قادرا على الإضرار بالأجندة الإيجابية للعلاقات الروسية الصينية من خلال (حشو المعلومات) و(حملات العلاقات العامة)".

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ووصفت زاخاروفا على وجه الخصوص بيان المملكة المتحدة بشأن خططها لتزويد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب بأنه "استفزاز إعلامي وسياسي" يهدف إلى عكس خطاب جدول الأعمال العالمي من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو.

وقالت: "إنهم لا يستطيعون فهم أنه من المستحيل مقاطعة أجندة المحادثات البناءة بأي حشو للمعلومات أو الدعاية أو التلاعب في التيار السائد لديهم".

وكانت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي قد صرحت، الثلاثاء الماضي، بأن لندن ستنقل ذخيرة تحتوي على يورانيوم منضب إلى أوكرانيا. وهو ما رد عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هذه المبادرة تعني أن الغرب "قرر محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، ليس بالأقوال وإنما بالأفعال". ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مثل هذه الإمدادات بأنها خطوة نحو تصعيد خطير.

وجاء بيان غولدي وسط زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو ومحادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم التوقيع خلال الزيارة على بيان مشترك حول خطة لتطوير المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني حتى عام 2030.

المصدر: نوفوستي