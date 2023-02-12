بيلاروس: الغرب عرقل الاتفاق بين موسكو وكييف

أعلن المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، أن الغرب منع أوكرانيا من التوصل إلى اتفاق مع روسيا الربيع الماضي.

وعلق غلاز على تصريح صحفي بأن كييف وموسكو اقتربتا من التوصل إلى هدنة في مارس العام الماضي، لكن "أوكرانيا قررت عدم القيام بذلك في اللحظة الأخيرة"، قائلا: "نحن نعلم من مصادر موثوقة، وليس من مصدر واحد. أن الشركاء الغربيون قالوا للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأنه في هذه المرحلة يجب أن تتوقف مفاوضات السلام، ولهذا السبب توقفت".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن "الوثيقة كانت في مرحلة معينة من الجاهزية وكان من الممكن مناقشتها".

وأضاف: "في تلك اللحظة قال رئيس دولتنا إنه من المهم جدا وقف سفك الدماء...وكان الطرفان قريبين من ذلك ولكن تم تلقي تعليمات أخرى نتج عنها توقف عملية التفاوض".

وتابع "اليوم بالطبع لا توجد ظروف لاستئنافها رغم أن الدبلوماسية يجب أن تنجح".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وحلفاءها أجبروا كييف على وقف المفاوضات مع موسكو، وراهنوا على إلحاقِ الهزيمة بروسيا.

المصدر: نوفوستي