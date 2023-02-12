إسرائيل تجدد تأكيد استعدادها للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

جدد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، تأكيد استعداد تل أبيب للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، إن أعرب البلدان عن رغبتهما في ذلك.

وقال: "رئيس وزرائنا رد بأنه إذا كانت هناك رغبة من جانب روسيا وأوكرانيا، فهو مستعد للعمل كوسيط، وقد تحدثنا عن هذا سابقا. إذا كانت هناك رغبة في أن نكون وسطاء، إذا كان هناك حاجة لمشاركتنا، نحن جاهزون دائما".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها أجبروا كييف على وقف المفاوضات مع موسكو، وراهنوا على إلحاقِ الهزيمة بروسيا.

المصدر: نوفوستي