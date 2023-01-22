ماكرون لا يستبعد تزويد القوات الأوكرانية بدبابات "لوكلير"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إمكانية إمداد القوات الأوكرانية بدبابات "لوكلير" الفرنسية، أمر غير مستبعد.

وفي رده على سؤال الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، عقب اللقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس في باريس، أقر ماكرون قائلا: "بالنسبة لدبابات لوكلير، لا يوجد شيء مستبعد".

وأضاف أن "توريد الدبابات لا ينبغي أن يؤدي إلى تصعيد النزاع في أوكرانيا، كما يجب ألّا يضر بالقدرة الدفاعية الفرنسية".

وبحسب رأيه، من الضروري مراعاة مستوى تدريب الجيش الأوكراني.

يُشار إلى أنه في وقت سابق، انتقد السياسي الفرنسي والنائب السابق في البرلمان الأوروبي فلوريان فيليبو دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي باريس لتزويد كييف بدبابات "لوكلير" في أقرب وقت ممكن، واصفا إياها بـ"المهزلة المخزية".

من جهته، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل، إن قرار توريد الدبابات إلى أوكرانيا لم يتم اتخاذه بعد بسبب موقف ألمانيا بشأن هذه القضية.

المصدر: Lenta.ru