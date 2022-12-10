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الاتحاد الأوروبي يخصص دعما ائتمانيا لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو

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الاتحاد الأوروبي يخصص دعما ائتمانيا لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو
Sputnik
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أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، موافقته على حزمة من التشريعات التي ستسمح للاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بدعم ائتماني بقيمة 18 مليار يورو في عام 2023.

ووفقا لبيان المجلس: "توصل المجلس إلى اتفاق بشأن حزمة من التشريعات التي ستسمح للاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية لأوكرانيا خلال عام 2023 بمبلغ 18 مليار يورو".

وأضاف: "مبلغ القرض الذي سيتم تقديمه لأوكرانيا في عام 2023 سيصل إلى 18 مليار يورو، وستكون للقروض فترة سماح مدتها 10 سنوات".

المصدر: نوفوستي

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