الاتحاد الأوروبي يخصص دعما ائتمانيا لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، موافقته على حزمة من التشريعات التي ستسمح للاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بدعم ائتماني بقيمة 18 مليار يورو في عام 2023.

ووفقا لبيان المجلس: "توصل المجلس إلى اتفاق بشأن حزمة من التشريعات التي ستسمح للاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية لأوكرانيا خلال عام 2023 بمبلغ 18 مليار يورو".

وأضاف: "مبلغ القرض الذي سيتم تقديمه لأوكرانيا في عام 2023 سيصل إلى 18 مليار يورو، وستكون للقروض فترة سماح مدتها 10 سنوات".

المصدر: نوفوستي