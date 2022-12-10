وسائل إعلام: النزاع بين بولندا وألمانيا أضر بحلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن تدهور العلاقات بين برلين ووارسو، إزاء الخلافات بين الأطراف بشأن نشر أنظمة الدفاع الجوي الألمانية باتريوت.

ووفقا للصحيفة، فإن هذه الخلافات تسببت في إلحاق الضرر بحلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت عن اتفاق مع نظيرتها البولندية على تسيير دوريات في المجال الجوي البولندي بواسطة مقاتلات "يوروفايتر" الألمانية ونشر أنظمة دفاع جوي باتريوت في البلاد.

وبعد ذلك، طرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، ورئيس حزب القانون والعدالة الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي، ووزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك، فكرة نشر منظومات باتريوت الألمانية في أوكرانيا.

واستبعدت برلين مثل هذا الاحتمال، فيما بدأت الأطراف العمل على نشر باتريوت في بولندا.

واتفقت برلين ووارسو، على مستوى وزيري دفاع البلدين يوم الأربعاء، على نشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات على أراضي بولندا.

المصدر: نوفوستي