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سياسي فرنسي بارز يهاجم زيلينسكي ويدعو إلى وقف هذا الجنون

أخبار العالم

سياسي فرنسي بارز يهاجم زيلينسكي ويدعو إلى وقف هذا الجنون
Gettyimages.ru
العلمان الفرنسي والأوكراني
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انتقد السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، داعيا لوقف توريد الأسلحة للقوات الأوكرانية وذلك بعد ورود أنباء عن استنفاد ترسانات البلاد.

وكتب فيليبو في مدونته على "تويتر": اختفت مخزونات الحرب بشكل عام. لكنّنا نواصل إرسال الأسلحة والذخيرة إلى زيلينسكي. دعونا نوقف هذا الجنون التام "!

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وكانت صحيفة "لوبينيون" قد نشرت في وقت سابق مقالا بعنوان "الجيش الفرنسي: اضمحلت المخزونات العسكرية بشكل عام"، والتي تتحدث عن خفض القوات المسلحة في البلاد بين عامي 2007 و 2016 بسبب إصلاحات في الميزانية التي تم تنفيذها بعد نهاية الحرب الباردة.

ونتيجة لهذه التحولات، فإن قدرة باريس على توريد دفعات جديدة من المعدات العسكرية لأوكرانيا أصبحت "محدودة للغاية."

كما وجّه فيليبو وهو زعيم الحركة الفرنسية "باتريوت" وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، انتقادات متكررة للدول الغربية لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويدها القوات المسلحة الأوكرانية بمعدات عسكرية، التي تطيل أمد النزاع في هذه الدولة.

كما دعا السياسي الفرنسي إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا. واصفا قرارات بروكسل في مجال صناعة الطاقة بأنها "مجنونة".، وكذلك الإجراءات التقييدية نفسها بأنها "غبية".

المصدر: نوفوستي

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