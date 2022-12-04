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برلماني فرنسي يقددم نصيحة للاتحاد الأوروبي لتجنب "الانتحار الاقتصادي والاجتماعي"

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برلماني فرنسي يقددم نصيحة للاتحاد الأوروبي لتجنب
Globallookpress
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دعا عضو البرلمان الفرنسي، نيكولا دوبون آينان، الاتحاد الأوروبي لوقف إمداد كييف بالأسلحة، وإلغاء العقوبات ضد روسيا التي أدت لارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد عبر قناة Europe 1، أن روسيا دولة عظمى وستبقى كذلك، وطالب دول الاتحاد الأوروبي بضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وتهدئة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لتجنب الوقوع في فخ "الانتحار الاجتماعي والاقتصادي".

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وأشار إلى أن الصراع الأوكراني اتخذ منحنى خاطئا، وأن زيلينسكي يستغل رغبة الأوروبيين في إضعاف روسيا، وعواطفهم تجاه المدنيين الأوكرانيين، وطالب فرنسا بالنأي بنفسها عن هذه المهزلة، واتخاذ موقف الحكم، لحماية مصالحها القومية.

وأضاف أن هذه الأزمة أدت إلى زيادة التقارب بين موسكو وبيكن من جهة، وأوقعت أوروبا في شباك أزمة اقتصادية واجتماعية من جهة أخرى، وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر منها.

 

 

 المصدر: نوفوستي

 

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