تعليق مثير لرونالدو على مواجهة الهلال في نهائي كأس ملك السعودية (فيديو)

أكد قائد نادي النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أن فريقه يطمح للفوز بكأس ملك السعودية على حساب الهلال متمنيا أن يكون النهائي الذي سيجمع بين الغريمين الجمعة المقبل "عادلا".

وقال رونالدو بعد فوز فريقه على اتحاد جدة (4-2) أمس الاثنين في الجولة الـ34 الأخيرة من الدوري السعودي حيث سجل "الدون" هدفين ليصبح أفضل هداف في موسم واحد في تاريخ دوري "روشن" (35 هدفا): "أنا سعيد جدا، أولا بعد إنهاء الفريق للموسم بتحقيق الفوز، وعقب تسجيلي لرقم قياسي، لم أكن انتظره لكنه مهم بالنسبة لي، الفريق تحسن وأنهينا الدوري بشكل جيد".

وعن مواجهة الهلال في نهائي كأس ملك السعودية، علق رونالدو: "هدفنا القادم الفوز بكأس الملك.. يجب على الفريق تقديم أفضل ما لديه، أتمنى أن تطغى المنافسة (الشريفة) على المباراة وأن يكون النهائي عادلا، هذا ما ننتظره".

يذكر أن رونالدو أصبح بعد تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي هذا الموسم، أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في أربع دوريات مختلفة (إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا والسعودية).

المصدر: قناة "SSC" السعودية