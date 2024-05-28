الإسعافات الأولية للمصاب باحتشاء عضلة القلب

يقدم الدكتور ألكسندر مياسنيكوف نصائح مهمة لتقديم الإسعافات الأولية في حالة احتشاء عضلة القلب، ويؤكد ضرورة التصرف بسرعة وفعالية لإنقاذ حياة المصاب.

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ووفقا له، احتشاء عضلة القلب حالة تهدد الحياة وتتطلب تدخلا طبيا فوريا. يمكن أن يكون الألم في حالة احتشاء عضلة القلب نمطيا، أي ألم في الصدر وينتشر إلى الذراع اليسرى والرقبة والفك. أو غير نمطي (في أجزاء أخرى من الجسم). فإذا كان لدى الشخص عوامل خطر، فيجب طلب العناية الطبية الفورية.

ويتضمن طلب المساعدة الطبية الفورية:

- استدعاء سيارة الإسعاف على الفور لأن توفير الرعاية الطبية خلال 120 دقيقة بعد ظهور الأعراض يمنع تطور الإصابة أو على الأقل يخفف من شدتها.

- إعطاء المصاب حبة أسبيرين لمنع الجلطات الدموية.

- وضع قرص نيتروغليسيرين تحت لسان المصاب لتجنب فقدان الوعي، وتخفيف الألم والثقل على القلب.

- وضع المصاب في حالة الجلوس أو الاستلقاء والتأكد من أن نيتروغليسيرين خفف الأعراض.

- عدم محاولة تشخيص أسباب الأعراض وترك الأمر للطبيب.

المصدر: فيستي. رو