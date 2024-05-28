الدوما الروسي يصادق على اتفاقية تفتح لإيران أسواقا ضخمة

اعتمد مجلس النواب الروسي "الدوما" قانونا للمصادقة على اتفاقية التجارة الحرة بين المبرمة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان).

وتهدف الاتفاقية، الموقعة في ديسمبر الماضي، لتحرير أو تبسيط التجارة بين دول الاتحاد الأوراسي وإيران من خلال تقليص أو إزالة العوائق الجمركية (الرسوم الجمركية)، ودعم التفاعل الاقتصادي والتجاري.

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وقال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي فلاديمير إليتشيف إن "الاتفاقية ستساهم في زيادة التبادل التجاري بين إيران ودول الاتحاد بواقع 1.1 مليار دولار بحلول العام 2025، كما ستساعد في تنفيذ مشاريع تطوير ممر الشحن (شمال - جنوب)".

وفي نهاية العام الماضي 2023، وقع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية للتجارة الحرة مع إيران على أن تحل الاتفاقية الجديدة محل الاتفاقية المؤقتة المعمول بها منذ العام 2019.

والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، ويقدر سوق الاتحاد بنحو 190 مليون مستهلك.

وأنشئ الاتحاد مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: RT + برايم