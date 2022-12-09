واشنطن تتراجع عن منع أوكرانيا شن ضربات على الأراضي الروسية

ذكرت صحيفة "تايمز" أن واشنطن لم تعد تصر على عدم قيام القوات الأوكرانية بشن ضربات على الأراضي الروسية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الآن أقل خشية من أي تصعيد من جانب موسكو.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر في البنتاغون، أن الولايات المتحدة لا تستطيع إخبار أوكرانيا بكيفية استخدام الأسلحة المنقولة إليها.

وقال مصدر البنتاغون: "عندما يستخدمون الأسلحة التي قدمناها لهم، فإنّنا نصر فقط على أن يتّبع الجيش الأوكراني قوانين الحرب الدولية ويلتزم باتفاقيات جنيف."

وأضاف: "يبدو أن هذا هو القيد الوحيد الذي تفرضه واشنطن"، ومع ذلك، أوضح المصدر أن هذا يعني أن العائلات الروسية لا ينبغي أن تكون أهدافا للضربات الأوكرانية، كما يجب ألا تكون هناك محاولات للقضاء على أفراد معينين أيضا."

واختتم: "على حد علمنا، فإن أوكرانيا تمتثل لهذه الشروط."

المصدر: Lenta.ru