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صحيفة: "الناتو" غير قادر على التنبؤ بخطوات بوتين التالية

أخبار العالم

صحيفة:
Globallookpress Xander Heinl
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أكدت "بوليتيكو" أن حلف "الناتو" لا يستطيع حساب خطوات الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا لتحديد حجم المساعدة اللازمة لكييف، حيث تعاني ميزانيات دفاع الناتو التضخم، وغلاء الطاقة.

قال الخبير السياسي صموئيل شيريب: "يكاد يكون من المستحيل حساب الاحتياجات الحقيقية للجانب الأوكراني في مجال المساعدة العسكرية والإنسانية، لأن طبيعة النزاع تتغير بسرعة".

وأشار إلى أن حلف "الناتو" يجد صعوبة في التنبؤ باحتياجات كييف على المدى الطويل وأن "عدم القدرة على التنبؤ في ساحة المعركة" يخدم موسكو فقط.

وأضاف: "تطلب أوكرانيا من الحلفاء الغربيين منذ شهور زيادة الدعم العسكري والمساعدات الإنسانية والتمويل ولكن الميزانيات الدفاعية للدول الأعضاء في "الناتو" مهددة، على خلفية التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الطاقة".

المصدر: نوفوستي

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