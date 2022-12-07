خبير سياسي أمريكي: المعدات العسكرية لحلف الناتو على وشك النفاد بسبب الأزمة الأوكرانية

أفاد أستاذ الدراسات الاستراتيجية في معهد يوركتاون، ستيفن بريان، بأن الولايات المتحدة تواجه نقصا في الذخائر والمعدات اللازمة لتصنيعها بسبب الصراع الذي طال أمده في أوكرانيا.

وأشار براين في مقال نشرته صحيفة Asia Times، إلى أن الأزمة التي يواجهها البنتاغون ستزداد سوءا، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في حال استمر الصراع في أوكرانيا على هذه الوتيرة.

وأكد أن الذخيرة العسكرية لدول حلف الناتو والولايات المتحدة تحديدا، على وشك النفاد، بسبب الإمدادات الهائلة، وغير المدروسة التي تقدمها لقوات كييف.

وأوضح أن الظروف التي تمر بها الولايات المتحدة حاليا تختلف عن تلك التي عاصرتها خلال الحرب العالمية الثانية، والتي تمكنت خلالها من رفع مستوى قدراتها الدفاعية من خلال زيادة التصنيع العسكري إلى مستوى حالة التأهب الكاملة، أما الآن فهي بالكاد تتمكن من مجاراة التطورات الجيوسياسية ومتطلباتها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

المصدر: نوفوستي