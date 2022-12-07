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المفوضية الأوروبية تقترح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

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المفوضية الأوروبية تقترح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
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رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وجاء في بيان لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الحزمة الجديدة من المخطط تضم عقوبات ضد 3 مصارف روسية، والحظر الكامل على التعاملات مع "مصرف عموم روسيا لتنمية الأقاليم".

وتقترح المفوضية الأوروبية كذلك توسيع قائمة العقوبات الشخصية، حيث ستضاف إليها أسماء نحو 200 من الأفراد والكيانات من روسيا، ومؤسسات مجمع الصناعات العسكرية الروسية، وأحزاب سياسية، ومسؤولون عسكريون وأعضاء في مجلسي الدوما والاتحاد ووزراء وحكام أقاليم.

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وتتضمن المقترحات أيضا حظر 4 قنوات تلفزيونية روسية في إطار "التصدي لآلة الدعاية الروسية"، حسب البيان.

وتستهدف العقوبات الجديدة كذلك قطاع الطاقة الروسي، تحظر الاستثمارات في قطاع التعدين.

وتسعى المفوضية الأوروبية كذلك إلى منع روسيا من شراء طائرات مسيرة، بما في ذلك عبر دول ثالثة.

يذكر أن المقترحات بشأن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا ستطرح على مناقشة أعضاء الاتحاد الأوروبي، الذي قد تبنى 8 مجموعات من العقوبات ضد كبار المسؤولين الروس وقطاعات الاقتصاد الروسي، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي

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