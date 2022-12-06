"فاينانشيال تايمز" تكشف تفاصيل مسودة الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مسودة حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا، حيث تضمنت حظرا على بث أربع قنوات إعلامية، وفرض ضوابط على تصدير منتجات ذات استخدام مزدوج.

وقالت الصحيفة: "تضمنت مسودة الحزمة، بالإضافة إلى عناصر أخرى، فرض حظر على أربع قنوات إعلامية روسية. ومراقبة تصدير منتجات ذات استخدام مزدوج بأكثر من 2.3 مليار يورو وفرض حظر على المعاملات مع شركات التسويق وأبحاث السوق الروسية".

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وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن غالبية الخبراء يشيرون إلى عملية تكيف روسيا مع العقوبات.

وأضاف بيسكوف: "بعض المشاكل، بالطبع، تظهر بسبب العقوبات، لكنها حتى الآن لا تتسم بطبيعة حرجة، وهنا يمكن للمرء أن يجادل السيد شولتس. في الواقع، يرى الخبراء تماما عملية تكيّف الاقتصاد الروسي مع هذه الظروف، وسيكون من غير الواقعي إنكار ذلك".

المصدر: نوفوستي