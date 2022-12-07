لافروف: عام 2008 اقترحنا توقيع اتفاقية للأمن الأوروبي لكن الغرب رفض ذلك بشكل وقح

صرح وزير الخارجيىة الروسي سيرغي لافروف بأن الغرب لم يتخل عن مساعي الهيمنة، لكن رغم ذلك الأوضاع في العالم تتغير ليس لمصلحة الغرب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها لافروف خلال مشاركته في منتدى "قراءات بريماكوف" في موسكو اليوم الأربعاء.

وقال لافروف إن توسع الناتو لا يزال هو الدافع الأساسي ليس فيما يتعلق بعلاقات الغرب مع روسيا فحسب، بل مع دول أخرى في العالم أيضا.

واشار إلى أن الأقلية الغربية غير مستعدة لقبول حقائق تعددية الأقطاب والتخلي عن الهيمنة، وتحاول بقيادة الولايات المتحدة فرض هيمنتها.

وشدد على أن العولمة على الطريقة الأمريكية قد انتهت، ويجري هناك بناء نظام جديد لا يعتمد على أهواء شركائنا السابقين في الغرب، مضيفا أن تعددية الأقطاب حقبة تاريخية طويلة.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تصريحات لافروف:

الغرب يحاول التمسك بهيمنته فهم تعودوا على هذا النهج على مدار5 عقود

عام 2008 اقترحنا توقيع اتفاقية بخصوص الأمن الأوروبي ورفض الغرب ذلك بشكل وقح، وتعزيز الأمن لا يكون على حساب أمن الآخرين

يزعزعون الاستقرار دون خجل ويسيطرون على الموارد الطبيعية

يقومون بحملات عسكرية في يوغسلافيا والعراق وليبيا وسوريا وأفغانستان

الناتو فشل في أفغانستان بتحقيق أهدافه

بعد حرب العراق صرح الأمريكيون بأن ذاك كان خطأ إلا أن هذا الخطأ كلف الكثير

لم تكن هناك محاولات للحفاظ على اتفاقية الصداقة مع موسكو من قبل نظام الانقلاب في أوكرانيا

قادة الانقلاب منعوا اللغة الروسية وأصبح مفتاح التحكم بكييف موجودا لدى الاتحاد الأوروبي

الغرب عقد صفقة مع النازيين بمسح كل ما هو روسي في أوكرانيا، وجعل كييف جاهزة للحرب مع روسيا مقابل التغاضي عن الفساد والسرقات وضخ الأسلحة لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي فقد ماء وجهه وليس فقط تجاه دعمه للنازيين

وضعوا تهديدا لروسيا على حدودها مباشرة

هناك تهديد يتعلق بالمختبرات البيولوجية في أوكرانيا بمشاركة أمريكية، بينما يرفضون مناقشة هذا الأمر

نواجه بالرفض بخصوص مطالبنا للضمانات الأمنية

الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة البيولوجية تخضع لإرادة الغرب

قاموا بأعمال إرهابية بتفجير أنابيب السيل الشمالي ولا يسمحون بإجراء تحقيق مشترك

الغرب لا يكشف نتائج التحقيق بخصوص مسألة تسميم أسرة سكريبال ولا يسمحون لنا برؤية نتائج التحقيق في قضية نافالني

الغرب لا يريد أن يتحاور بل أن يقوض، نحن لم نرفض التعاون مع الغرب بل هم الذين أداروا ظهورهم لنا

لدينا الآن شركاء حقيقيون في "بريكس" و"شنغهاي للتعاون" وغيرها من المنظمات

يمارسون الضغط على الدول لعدم التعاون معنا ولكن هذا يعود بنتائج كارثية عليهم

حاولوا إقناع الهند بالانضمام للعقوبات ضد روسيا وإذا كانت واشنطن تتعامل بهذه الطريقة مع حلفائها من الدول الكبرى، فماذا يفعلون مع الدول الصغرى؟ المصدر: RT + وكالات