"رويترز": استئناف إمدادات الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط "يامال-أوروبا" الروسي

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن بيانات شركة الغاز الألمانية GASCADE باستئناف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا" الروسي المتجه من ألمانيا إلى بولندا مساء الاثنين.

وقالت الوكالة إنه تم تسجيل تدفق للغاز عبر خط الأنابيب بين الساعة 19:00 والساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

وأعلنت GASCADE في وقت سابق من اليوم الاثنين عن انخفاض إمدادات الغاز إلى بولندا إلى الصفر.

المصدر: تاس