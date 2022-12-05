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"رويترز": استئناف إمدادات الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط "يامال-أوروبا" الروسي

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Sputnik
صورة تعبيرية
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن بيانات شركة الغاز الألمانية GASCADE باستئناف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا" الروسي المتجه من ألمانيا إلى بولندا مساء الاثنين.

وقالت الوكالة إنه تم تسجيل تدفق للغاز عبر خط الأنابيب بين الساعة 19:00 والساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

وأعلنت GASCADE في وقت سابق من اليوم الاثنين عن انخفاض إمدادات الغاز إلى بولندا إلى الصفر.

المصدر: تاس

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