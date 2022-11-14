بولندا تؤمم حصة "غازبروم" في أنابيب "يامال-أوروبا" وألمانيا تعلن تأميم شركة لعملاق الغاز الروسي

أعلنت السلطات البولندية، تأميم حصة شركة "غازبروم" في شركة "EuRoPol GAZ"، التي تدير الجزء البولندي من خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا.

ووفقا لبيان وزارة التنمية والتكنولوجيا البولندية: "بقرار من وزيرة التنمية والتكنولوجيا فالديمارا بودي، تم إنشاء إدارة إلزامية مؤقتة، تغطي جميع أسهم شركة غازبروم المدرجة في قائمة العقوبات، في شركة "EuRoPol GAZ"".

وأضافت: "إنشاء إدارة إلزامية ضروري للتشغيل السليم لـ EuRoPol GAZ، بما في ذلك تجنب وقف القرار في هذه الشركة وضمان أمن البنية التحتية الحيوية لنقل الغاز، يهدف هذا القرار إلى زيادة أمن الطاقة والأمن الاقتصادي في بولندا".

وفي نفس السياق، قررت الحكومة الألمانية تأميم شركة "Securing Energy for Europe"، الشركة الفرعية السابقة لشركة "غازبروم"، والتي تمتلك منشأة "ريدن" لتخزين الغاز تحت الأرض، وهي الأكبر في أوروبا الغربية.

وبررت وزارة الاقتصاد الألمانية، هذه الخطوة بإفلاس وشيك لشركة "Securing Energy for Europe"، مما سيعرض أمن الإمدادات إلى ألمانيا للخط، وأضافت، "من أجل منع هذا الخطر والحفاظ على الأنشطة التشغيلية للشركة، يجري حاليا نقل ملكية الشركة".

المصدر: تاس