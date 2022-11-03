شركة الطاقة الألمانية تخسر 40 مليار يورو إثر أزمة الغاز

كشفت صحيفة "بلومبرغ" أن خسائر شركة الطاقة الألمانية Uniper خسرت في الأشهر التسعة الأولى من العام 40 مليار يورو، في واحدة من أفدح الخسائر بتاريخ الشركات الألمانية.

ووفقا للصحيفة، سجلت "Uniper" صافي خسارة بنحو 40 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بعد إجبارها على شراء الغاز بأسعار أعلى بكثير مما دفعته لروسيا بموجب عقود طويلة الأجل.

وفي تقريرها، أعلنت شركة "Uniper" في 3 نوفمبر، أن شركة "غازبروم" قطعت تماما إمدادات الغاز عنها.

وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن تأميم الدولة لشركة "Uniper" ضروري لضمان أمن الطاقة في البلاد.

المصدر: RT