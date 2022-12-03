قطار محمل بمدرعات أمريكية يخرج عن مساره في اليونان

خرج قطار يحمل معدات عسكرية للجيش الأمريكي عن مساره بالقرب من ميناء ألكسندروبوليس في شمال اليونان أمس الجمعة، حسبما أفادت بوابة 902.gr التابعة للحزب الشيوعي اليوناني.

وقالت البوابة إن القطار خرج عن مساره خارج ميناء المدينة، بالقرب من "المحطة الفرنسية"، ووصلت قوات للشرطة ورافعات ومعدات أخرى إلى موقع الحادث لإعادة القطار إلى السكة.

وأوضحت البوابة أن الحديث يدور عن "دبابات ومدرعات وحاويات للجيش الأمريكي تم تفريغها مؤخرا في الميناء وتوجهت إلى حدود حلف الناتو"، لافتة إلى أن ميناء ألكسندروبوليس، وفقا لمسؤولين أمريكيين، يستخدم لنقل الأسلحة إلى أوكرانيا.

وحسب البوابة، فإن الحادث أثار قلق سكان المنطقة الذين يشاهدون عمليات مستمرة لنقل المعدات العسكرية، دون أن يعلم أحد بمحتويات الحاويات المغلقة التي تمر بالمناطق السكنية في الكسندروبوليس.

ونظم عدد من نشطاء الحزب الشيوعي اليوناني والشبيبة الشيوعية فعالية احتجاجية رمزية في مكان الحادث.

المصدر: "نوفوستي"