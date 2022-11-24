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إسرائيل: قراصنة إيرانيون اخترقوا كاميرات المراقبة لجهاز أمني إسرائيلي كبير

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إسرائيل: قراصنة إيرانيون اخترقوا كاميرات المراقبة لجهاز أمني إسرائيلي كبير
AP
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أعلنت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أن قراصنة إيرانيين اخترقوا كاميرات المراقبة لـ"جهاز أمني كبير وحساس"، وسربوا الفيديو للحظة التفجير في محطة الحافلات في القدس.

وعلى الأثر فتحت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحقيقا شاملا في قضية اختراق كاميرات أمنية من قبل القراصنة الإيرانيين، لفهم ما إذا كان هناك فعلا اختراق إلكتروني، وكيف تم تسريب الفيديو.

وكانت مجموعة قراصنة، تطلق على نفسها اسم "عصا موسى"، نشرت الليلة الماضية تسجيل كاميرات المراقبة الإسرائيلية، للحظات الأولى لعملية التفجير في القدس.

هذا وشددت القوات الإسرائيلية من إجراءاتها على الحاجز العسكري المقام على مدخل بلدة بيت اكسا بشمال غرب القدس، وبدأت القوات عمليات مداهمة للقرية بعد عمليات التفجير في القدس، حيث تعد من القرى الفلسطينية القريبة على مواقع التفجيرين.

كما فرضت الشرطة الإسرائيلية حظر نشر على مجريات التحقيق في التفجير.

المصدر: RT

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